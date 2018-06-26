Лес из карантинной зоны везли в Бурятию без документов

Объём груза составил 71 кубический метр



26 июня на стационарном посту полиции «Рубеж» в Слюдянке во время досмотра автотранспорта было выявлено 2 нарушения при перевозке подкарантинной продукции.



Из Шелеховского района Иркутской области (карантинной зоны) в посёлок Селенгинск Кабанского района перевозили круглый лес объёмом 71 кубический метр без карантинного сертификата.



Владелец груза привлечён к административной ответственности по ст. 10.2 КоАП РФ, наложен штраф, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

