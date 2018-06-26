Арендаторы филиала центра гигиены в Иркутске накопили 1 миллион долга

Главному врачу прокуратура внесла представление
Иркутская транспортная прокуратура проверила Восточно-Сибирский филиал Центра гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту. Выявлены нарушенияпри распоряжении федеральной собственностью.
- Не был обеспечен надлежащий контроль за использованием находящегося в оперативном управлении недвижимого имущества, являющегося федеральной собственностью (здания, земельные участки). В том числе, переданного в аренду различным коммерческим организациям и индивидуальным предпринимателям, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
В результате, задолженность арендаторов помещений центра составила свыше 1 миллиона рублей и никаких мер по её взысканию не принималось.
Кроме этого, ряд предпринимателей использовали для собственных нужд отдельные помещения, расположенные в зданиях Центра, без договора аренды.
Главному врачу филиала внесли представление. В результате приняты меры к устранению нарушений, виновные привлечены к дисциплинарной ответственности.
По инициативе прокуратуры ряд предпринимателей, незаконно занявших помещения в зданиях филиала, привлечён к административной ответственности за использование федеральной собственности без надлежаще оформленных документов.
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