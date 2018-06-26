Профилактические мероприятия прошли на прошлой неделе
18 июня ветеринары совместно с госинспекторами Ангаро-Байкальского территориального управления Росрыболовства, сотрудником ОМВД России по Кабанскому району провели рейд по местам несанкционированной торговли рыбой на трассе Р-258 «Байкал».
Мероприятия прошли в районе города Бабушкин, сёл Клюевка и Танхой.
Удалось выявить двух нарушителей, которые привлечены к административной ответственности, сообщает управление ветеринарии Бурятии.
Вылов байкальского омуля запрещён с 1 октября 2017 года.
На трассах в Бурятии торгуют запретным омулем
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