На трассах в Бурятии торгуют запретным омулем

Профилактические мероприятия прошли на прошлой неделе



18 июня ветеринары совместно с госинспекторами Ангаро-Байкальского территориального управления Росрыболовства, сотрудником ОМВД России по Кабанскому району провели рейд по местам несанкционированной торговли рыбой на трассе Р-258 «Байкал».



Мероприятия прошли в районе города Бабушкин, сёл Клюевка и Танхой.



Удалось выявить двух нарушителей, которые привлечены к административной ответственности, сообщает управление ветеринарии Бурятии.



Вылов байкальского омуля запрещён с 1 октября 2017 года.

