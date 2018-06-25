В древесине «Байкальской лесной компании» в Бурятии нашли вредителя

Специалисты Бурятского филиала всероссийского центра карантина растений обнаружили в лесоматериалах компании вредных организмов.



В партии лиственницы объёмом 85 куб. м, принадлежащей ЗАО «Байкальская лесная компания», выявлены живые личинки малого черного елового усача. Хранение зараженной подкарантинной продукции является нарушением в сфере карантина растений.



В отношении должностного лица организации возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 10.3 КоАП РФ. Выдано предписание об устранении нарушений правил и норм обеспечения карантина растений в установленные сроки, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

