«ТГК-14» обсудила с УК и ТСЖ Улан-Удэ подготовку к отопительному сезону

В Улан-Удэ «ТГК-14» провела рабочую встречу с управляющими компаниями и ТСЖ по вопросам подготовки к предстоящему отопительному сезону 2018-2019 гг.
На совместном совещании теплоэнергетики, представители администрации Улан-Удэ и руководители управляющих компаний города обсудили подготовку к следующему отопительному сезону, сообщает пресс-служба «ТГК-14».
Исполняющий обязанности директора филиала «Улан-Удэнский энергетический комплекс» Андрей Соболев сообщил, что в рамках подготовки к следующему отопительному сезону специалистами филиала выполняется промывка внутридомовых систем теплоснабжения.
- Приобретено 3 промывочных компрессора для проведения промывки гидроимпульсным способом, - отметил Андрей Соболев. - По состоянию на 15 июня процент выполнения промывки внутридомовых систем от согласованного графика составляет 88% по ЖЭУ и 91% по ТСЖ. Несмотря на незначительное отставание от графика, необходимо акцентировать внимание на более качественной подготовке к осенне-зимнему периоду 2018 года, также усилить контроль над выполнением мероприятий по подготовке к отопительному сезону.
Отдельное внимание на совещании энергетики обратили на важность выполнения мероприятий, включенных в состав уведомлений по подготовке к отопительному сезону, которые ранее были направлены в адрес потребителей.
Все пункты уведомлений являются обязательными к исполнению, согласно правилам технической эксплуатации тепловых энергоустановок. В тоже время особое внимание следует уделить выполнению таких мероприятий, как установка расчётных дроссельных устройств, установка смесительных клапанов горячего водоснабжения для объектов, подключенных по открытой схеме, герметизация вводов, установка предохранительно-сбросных устройств, восстановление теплового контура здания и тепловой изоляции трубопроводов.
На совещании теплоэнергетики рассказали о проведении гидравлических и температурных испытаний теплосетей. Все испытания теплосетей проводятся в соответствии с графиком, утверждённым администрацией Улан-Удэ и районами столицы. По итогам майских испытаний выявлено 167 повреждений, напротив 71 повреждения в 2017 году. В рамках подготовки к отопительному сезону с 23 по 24 июля будут проведены повторные испытания в Октябрьском районе с целью выявления возможных аварийных участков тепловых сетей, для безаварийного прохождения предстоящего отопительного сезона 2018-2019 гг. и повышения надежности системы теплоснабжения Улан-Удэ в целом.
Начальник управления - главный муниципальный жилищный инспектор Алена Азаревич напомнила о необходимости установки информационных стендов в подъездах жилых домов во избежание ситуаций, когда потребители не знают, куда необходимо обращаться в момент аварийной ситуации.
В подведении итогов совещания Андрей Соболев сообщил, что на подготовку к предстоящему зимнему периоду в рамках программ по капитальному ремонту, реконструкции и модернизации, техническому перевооружению имущественного комплекса Улан-Удэ на ремонты теплосетей и котельных ПАО «ТГК-14» направит свыше 155 млн. рублей. Из запланированных 21 участка тепловых сетей на сегодня на 7 участках работы выполнены в полном объёме.
Теплоэнергетики обратились к руководителям УК и ТСЖ с просьбой более ответственно относиться к вопросу подготовки к новому отопительному сезону, так как от совместных усилий зависит успешное прохождение отопительного сезона.
Подводя итоги совместного совещания, Андрей Соболев вручил руководителям лучших УК и ТСЖ Улан-Удэ благодарственные письма, подчеркнув ответственный подход к своим обязанностям данных УК и ТСЖ, а также отметив важность совместного сотрудничества со специалистами «ТГК-14» на благо улан-удэнцев.
«ТГК-14» обсудила с УК и ТСЖ Улан-Удэ подготовку к отопительному сезону
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