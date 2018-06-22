Улан-удэнские маршрутчики приобрели 20 новых «Газелей»

Перевозчики обновляют автопарк



В 1 квартале 2018 года частные перевозчики приобрели 20 новых автомобилей «Газель Некст». Об этом сообщили в администрации Улан-Удэ.



Общая стоимость автомобилей – 32,3 млн рублей. В каждом из них 18-20 посадочных мест, кроме того, допускается перевозить пассажиров стоя.



На маршрутах Улан-Удэ таких автомобилей порядка 50.



