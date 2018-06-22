Перевозчики обновляют автопарк
В 1 квартале 2018 года частные перевозчики приобрели 20 новых автомобилей «Газель Некст». Об этом сообщили в администрации Улан-Удэ.
Общая стоимость автомобилей – 32,3 млн рублей. В каждом из них 18-20 посадочных мест, кроме того, допускается перевозить пассажиров стоя.
На маршрутах Улан-Удэ таких автомобилей порядка 50.
Улан-удэнские маршрутчики приобрели 20 новых «Газелей»
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