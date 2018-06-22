Также автосервис работал без паспортов на отходы
В Железнодорожный районный суд Улан-Удэ обратился прокурор, просивший обязать владельца станции технического обслуживания автомобилей встать на учёт в качестве объекта негативного воздействия на окружающую среду до 1 июня, а также разработать и утвердить паспорта отходов I-IV классов опасности в срок до 1 августа.
- На предприятии образуются следующие виды отходов: промасленная ветошь (3 класс опасности), мусор от бытовых помещений организации несортированный (4 класс опасности), масла трансмиссионные отработанные (3 класс опасности), использованные люминисцентные лампы (1 класс опасности), резинометаллические отходы загрязненные маслами (в том числе отработанные и брак), - уточняют в пресс-службе Железнодорожного районного суда.
Как установил суд, в ходе деятельности оказывалось негативное воздействие на окружающую среду. При этом владелец СТО не встал на учёт в качестве объекта негативного воздействия на окружающую среду и не разработал и не утвердил паспорта на отходы.
- Суд удовлетворил исковые требования прокурора и обязал ответчика выполнить требования безопасности, связанные с полем его деятельности, - заключают в суде.
Решение не вступило в законную силу.
СТО в Улан-Удэ загрязняла окружающую среду
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Также автосервис работал без паспортов на отходы
Энергетики безуспешно пытались объяснить суду, что поругана их деловая репутация
Владелец торговой точки торговал контрафактом
Два индивидуальных предпринимателя и ООО не соблюдали правила размещения документов
Множество нарушений трудовых, пожарных, санитарных правил выявила прокуратура
Медучреждение не заплатило по государственным контрактам
Представители завода пытались подкупить его крупной суммой
Общественники проверили качество автомобильного топлива в Улан-Удэ, на которое поступают жалобы
Вторую акселерационную программу Фонда поддержки социальных проектов пройдут 44 стартапа, отобранные из 400 проектов
Ни подрядчики, ни заказавшие работы власти не восстановили нанесённый вред
Их вёз гражданин Китая
При этом власти до сих пор не обладают сведениями о точном количестве объектов размещения туристов
Александр Венидиктов обязан вернуть в пользу БайкалБанка 100 миллионов рублей
В дело вмешалась природоохранная прокуратура
Более двух сотен читинских таксистов 5-7 июля объявят двухдневную забастовку против «Максима», «Яндекс.Такси» и других служб заказа