СТО в Улан-Удэ загрязняла окружающую среду

Также автосервис работал без паспортов на отходы



В Железнодорожный районный суд Улан-Удэ обратился прокурор, просивший обязать владельца станции технического обслуживания автомобилей встать на учёт в качестве объекта негативного воздействия на окружающую среду до 1 июня, а также разработать и утвердить паспорта отходов I-IV классов опасности в срок до 1 августа.



- На предприятии образуются следующие виды отходов: промасленная ветошь (3 класс опасности), мусор от бытовых помещений организации несортированный (4 класс опасности), масла трансмиссионные отработанные (3 класс опасности), использованные люминисцентные лампы (1 класс опасности), резинометаллические отходы загрязненные маслами (в том числе отработанные и брак), - уточняют в пресс-службе Железнодорожного районного суда.



Как установил суд, в ходе деятельности оказывалось негативное воздействие на окружающую среду. При этом владелец СТО не встал на учёт в качестве объекта негативного воздействия на окружающую среду и не разработал и не утвердил паспорта на отходы.



- Суд удовлетворил исковые требования прокурора и обязал ответчика выполнить требования безопасности, связанные с полем его деятельности, - заключают в суде.



Решение не вступило в законную силу.

