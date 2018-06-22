В Иркутской области выявили поддельные «Adidas» и «Reebok» на миллион

Владелец торговой точки торговал контрафактом
Транспортная прокуратура выявила факт незаконной продажи в магазине «Планета обуви и одежды» в городе Нижнеудинск контрафактной одежды и обуви.
На продажу было выставлено 179 единиц одежды и обуви, имевших признаки контрафактной – с товарными знаками «Adidas» и «Reebok».
- Правообладатели «Адидас АГ» и «Рибок Интернэшнл Лимитед» соглашений об использовании данных товарных знаков на указанной продукции с предпринимателем не заключали, разрешений на реализацию на территории России не давали, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Ущерб, причинённый правообладателям, составил свыше 1 миллиона рублей.
Уголовным кодексом России предусмотрена уголовная ответственность за незаконное использование чужого товарного знака, если это деяние причинило крупный ущерб – свыше 250 тысяч рублей. Прокуратура направила материалы проверки в орган предварительного расследования для уголовного преследования виновного.
Тайшетский линейный отдел МВД на транспорте возбудил на индивидуального предпринимателя уголовное дело за незаконное использование средств индивидуализации товаров.
За расследованием уголовного дела прокуратурой установлен надзор.
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