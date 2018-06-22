Пункты приёма древесины в Бурятии оштрафовали на полмиллиона

Два индивидуальных предпринимателя и ООО не соблюдали правила размещения документов



Прокуратура Бичурского района проверила соблюдение законодательства пунктами приёма и отгрузки древесины.



Выявлены нарушения: два индивидуальных предпринимателя не исполняли требования закона об организации деятельности в сфере.



- В пунктах отсутствовали документы, подтверждающие законность приёма, хранения, переработки и происхождения древесины, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.



По данным фактам решением мирового судьи на каждого ИП наложен штрафа 40 тысяч рублей.



Кроме этого, в пункте одного из них ещё и не размещалась информация о деятельности предпринимателя, режиме работы. За это правонарушение он получил ещё один штраф в 40 тысяч рублей.



Также прокуратура района вынесла постановление о привлечении к административной ответственности ООО «Наталья» ввиду несоблюдения требования о наличии документов, подтверждающих законность происхождения древесины, которые должны находиться на лесоприемном пункте. По итогам рассмотрения постановления мировой судья виновному юридическому лицу назначил штраф 400 тысяч рублей.

