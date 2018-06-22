Фирма перестала работать после крупной предоплаты
Житель Ангарска заключил с ООО «Дом-А» договор подряда, согласно которому организация обязалась выполнить работы по строительству жилого дома в три этапа.
Первый этап был своевременно произведён и оплачен, о чем имеется акт приёмки и сдачи работ.
Заказчик внёс предоплату за второй этап работы в размере 666 тысяч рублей, но подрядчик к выполнению обязанностей не приступил. По истечении установленного договором срока работы так и не были завершены. Тогда мужчина направил в адрес фирмы письмо с требованием расторгнуть договор и вернуть аванс. Ответа на претензию не последовало.
Решение по делу недавно принял Ангарский городской суд. С ООО «Дом-А» в пользу мужчины взысканы уплаченный аванс за второй этап строительства и штраф. Общая сумма составила 999 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе Ангарского городского суда.
Ангарчанин отсудил за непостроенный дом 999 тысяч
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