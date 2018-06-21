Вторую акселерационную программу Фонда поддержки социальных проектов пройдут 44 стартапа, отобранные из 400 проектов
В течение двух месяцев команды будут работать над повышением бизнес-компетенций и ускоренным развитием своих проектов. Об этом сообщила редакции сайта asi.ru заместитель директора направления «Социальные проекты» АСИ Наталья Кремнёва.
Она отметила, что наибольший эффект от акселерации достигают действующие социальные предприниматели, нацеленные на социальную эффективность и финансовую устойчивость.
- Акселерация помогает сфокусироваться, получить предметную экспертизу, совместно с опытным ментором найти и преодолеть «узкие» места в проекте, - пояснила Наталья Кремнёва.
44 проекта отобраны по итогам стартового интенсива, на который в Москву были приглашены 69 лидеров социальных проектов из 21 региона, в том числе 2 - из Бурятии.
- За последнее время Фондом были подписаны соглашения с регионами, в рамках которых мы провели на местах практические семинары «Социальный предприниматель. Как заработать?». Многие проекты, вошедшие во вторую акселерационную программу, были участниками семинара, поэтому они максимально готовы к тем задачам, которые будут ставиться перед ними в эти два месяца, - говорит директор ФПСП Евгения Шохина.
По оценке экспертов, среди проектов, которые пройдут акселерацию 25 % реализуется в сфере образования, 22 % - предусматривают социальное обслуживание населения, на третьем месте - 9 % - в области здравоохранения, здорового образа жизни и спорта.
Бурятские стартапы пройдут через федеральный акселератор
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