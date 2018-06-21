В Иркутской области дороги ремонтировали с ущербом рекам

Ни подрядчики, ни заказавшие работы власти не восстановили нанесённый вред
Западно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура выявила факт бездействия комитета по управлению муниципальным имуществом Заларинского района Иркутской области.
Подрядная организация по заказу комитета реконструировала дороги, обеспечивающей проезд к деревне Мейеровка. Работы были согласованы с Ангаро-Байкальским территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству, поскольку водным биоресурсам реки Унга при проведении работ был причинён вред.
В качестве восстановительных мероприятий был рекомендован выпуск подрощенной молоди пеляди в водоём.
По окончании работ комитет и подрядная организация не приняли меры по устранению последствий негативного воздействия на состояние биоресурсов.
Аналогичный факт был установлен в деятельности комитета городского обустройства администрации Иркутска и подрядной организации при реконструкции транспортной развязки на пересечении улицы Сурнова и Ново-Ленинской объездной автодороги.
Прокуратурой предъявлены иски к данным организациям с требованием обязать возместить вреда, причинённый водным биоресурсам рек Унга и Ангара в результате реконструкции автодорог, сообщает Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура.
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