В Иркутской области дороги ремонтировали с ущербом рекам

Ни подрядчики, ни заказавшие работы власти не восстановили нанесённый вред



Западно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура выявила факт бездействия комитета по управлению муниципальным имуществом Заларинского района Иркутской области.



Подрядная организация по заказу комитета реконструировала дороги, обеспечивающей проезд к деревне Мейеровка. Работы были согласованы с Ангаро-Байкальским территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству, поскольку водным биоресурсам реки Унга при проведении работ был причинён вред.



В качестве восстановительных мероприятий был рекомендован выпуск подрощенной молоди пеляди в водоём.



По окончании работ комитет и подрядная организация не приняли меры по устранению последствий негативного воздействия на состояние биоресурсов.



Аналогичный факт был установлен в деятельности комитета городского обустройства администрации Иркутска и подрядной организации при реконструкции транспортной развязки на пересечении улицы Сурнова и Ново-Ленинской объездной автодороги.



Прокуратурой предъявлены иски к данным организациям с требованием обязать возместить вреда, причинённый водным биоресурсам рек Унга и Ангара в результате реконструкции автодорог, сообщает Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура.

