Число турбаз на Ольхоне превышает допустимую норму

При этом власти до сих пор не обладают сведениями о точном количестве объектов размещения туристов



Рекреационная нагрузка на побережье Малого моря острова Ольхон превышает установленные нормы в несколько раз, сообщает Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура.



- До настоящего времени контролирующие органы и муниципалитеты не обладают достоверными сведениями о количестве объектов размещения туристов. По состоянию на 20 мая только на острове Ольхон построено и функционирует более 140 турбаз, коллективных средств размещения. Всего в Ольхонском районе таких объектов насчитывается более 500, -сообщает надзорный орган.



Многочисленные нарушения природоохранного, земельного, градостроительного законодательства, противопожарных и санитарно- эпидемиологических требований носят системный характер и длительное время не устраняются владельцами туробъектов.



- Недостаточно очищенные сточные воды сбрасываются в дренажные колодцы, причем уровень загрязняющих веществ в разы превышает нормативы. Туристические базы, гостевые дома зачастую не оборудованы герметичными септиками, вследствие чего, бытовые отходы попадают в грунт, дренируют в подземные воды и распространяются по акватории Байкала. Нарушается порядок временного хранения твердых бытовых отходов, выявлены земельные участки, загрязнённые хозяйственно бытовыми стоками, отходами нефтепродуктов, - перечисляет природоохранная прокуратура.



Подземные воды используются без получения лицензии на добычу, на водозаборные скважины не разработаны и не утверждены проекты зон санитарной охраны водных объектов. Паспорта отходов не утверждены, учёт движения образуемых отходов не обеспечивается.



Повсеместно земли, предназначенные для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, сельскохозяйственного назначения используются для предпринимательской деятельности, что запрещено законом.



Выявлено 5 фактов самовольного захвата земли, незаконного размещения на них строений, в том числе, капитального характера. Нарушения действующего природоохранного законодательства выявлены практически на всех проверенных объектах.



Ольхонской межрайонной природоохранной прокуратурой принимаются меры реагирования, направленные на реальное устранение нарушений, проверки в данной сфере продолжаются.

