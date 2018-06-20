В 4-х партиях пиломатериалов в Улан-Удэ нашли вредителей











В лесоматериалах, принадлежащих четырём улан-удэнским организациям, нашли живых личинок малого черного елового усача.- Вредитель хвойных пород найден в партии пиломатериалов (сосна, лиственница) общим объёмом 97,5 куб. м, принадлежащих ООО «Шангри-Ла», в партии круглой древесины (лиственница) – 80 куб.м, принадлежащей ИП Егорова, в партии пиломатериалов (сосна, лиственница, осина) общим объемом 98,5 куб.м, принадлежащих ООО «Регион-Транс» и в партии круглой древесины (сосна) – 31 куб.м, принадлежащей ИП Самсонов, - сообщает управление Россельхознадзора по Иркутской области.Хранение зараженной подкарантинной продукции является нарушением российского федерального законодательства в области карантина растений.В отношении должностных лиц ООО «Шангри-Ла», ООО «Регион-Транс» и индивидуальных предпринимателей возбуждены дела об административном правонарушении по ст. 10.3 КоАП РФ. Госинспекторы составили протоколы. Выданы предписания об устранении нарушений правил и норм обеспечения карантина растений в установленные сроки, сообщили в управлении Россельхознадзора.Малый черный еловый усач повреждает как стоящие, так и срубленные и упавшие хвойные деревья, чаще всего ель, изредка — пихту, лиственницу и кедр. Жуки летают в теплые солнечные дни с конца мая до конца августа. В июне-июле они собираются на неокоренной древесине, сначала концентрируясь в кронах деревьев для дополнительного питания. Они поедают кору тонких веточек, выгрызают в коре небольшие площадки, которые затрагивают частично и заболонь. В кронах живут 10-15 дней. Потом разыскивают преимущественно свежесрубленные или упавшие деревья, пригодные для заселения. В это время оплодотворённые самки откладывают яйца: самки выгрызают в коре довольно глубокую ямку, в которую откладывают одно яйцо. Вышедшие личинки выгрызают в лубе и верхнем слое заболони широкие неправильные площадки.В Восточной Сибири - это самый распространенный и опасный вредитель деревьев хвойных пород.