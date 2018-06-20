В Улан-Удэ пожаловались на закупку школы №18

В Бурятское УФАС 18 июня поступила жалоба индивидуального предпринимателя на действия МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18» Улан-Удэ



Жалоба касается проведения запроса предложений в электронной форме на капитальный ремонт окон. Начальная стоимость контракта - 619 631 рублей.



По мнению заявителя, закупочная документация заказчика содержит недопустимые условия, что нарушает положения закона о закупках. Так, по мнению заявителя, заказчик необоснованно установил в качестве критерия отбора поставщика услуг срок оплаты по договору, завысил размер обеспечения заявки (15% от цены договора), чем ограничил количество потенциальных участников торгов.



УФАС уведомило заказчика о приостановлении процедуры запроса предложений до рассмотрения жалобы предпринимателя. Рассмотрение состоится 27 июня, сообщили в пресс-службе Бурятского УФАС.

