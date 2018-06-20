Бурятское УФАС рассмотрит жалобу перевозчика

В Бурятское УФАС 18 июня поступила жалоба ООО «Байкал Логистик» на неправомерные действия конкурсной комиссии администрации Кабанского района



Заявитель считает, что организатор торгов при проведении конкурса на право пассажирских перевозок по муниципальным автобусным маршрутам в Кабанском районе необоснованно принял решение об отстранении его заявки от участия в торгах по лотам №№ 1, 2, 4.



Рассмотрение жалобы назначено на 27 июня, сообщили в пресс-служба Бурятского УФАС.

