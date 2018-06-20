Запуск колеса обозрения в Иркутске перенесли в четвёртый раз

Его планировать открыть ещё в прошлом году



Запуск 50-метрового колеса обозрения на острове Конном в Иркутске перенесли в четвёртый раз. Инвестор проекта, генеральный директор компании «Планета» Артём Цыденов не располагает информацией о сроках запуска аттракциона. По его словам, встреча с администрацией города по этому вопросу состоится 21 июня. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.



Колесо обозрения предполагалось открыть ещё 31 декабря 2017 года.







