Его планировать открыть ещё в прошлом году
Запуск 50-метрового колеса обозрения на острове Конном в Иркутске перенесли в четвёртый раз. Инвестор проекта, генеральный директор компании «Планета» Артём Цыденов не располагает информацией о сроках запуска аттракциона. По его словам, встреча с администрацией города по этому вопросу состоится 21 июня. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.
Колесо обозрения предполагалось открыть ещё 31 декабря 2017 года.
Запуск колеса обозрения в Иркутске перенесли в четвёртый раз
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