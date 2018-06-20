В других городах при подобных нарушениях торговые центры и вовсе закрывали
Прокурор Железнодорожного района Улан-Удэ обратился в суд с иском к ООО «ЗОЛ». Он просил обязать компанию устранить нарушения правил пожарной безопасности в торгово-деловом комплексе «Сагаан Морин».
Проверка в «Сагаан Морине» прошла в апреле. Тогда были выявлены нарушения пожарной безопасности, в том числе, не проводившаяся проверка технического обслуживания модулей порошкового пожаротушения «Ураган-1» на первом этаже.
В соответствии с действующим законодательством, установка порошковых модулей на объектах с массовым пребыванием людей запрещена.
Иск прокурора Железнодорожный районный суд удовлетворил. И обязал ООО «ЗОЛ» до 1 августа устранить нарушения правил пожарной безопасности, то есть произвести замену установленного модуля порошкового пожаротушения.
Решение вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе суда.
Отметим, из-за аналогичного нарушения в Ангарске суд и вовсе запретил эксплуатацию торгового центра «Мега».
Как сообщал «Байкал-Daily», масштабные проверки в торговых центрах в Бурятии прошли после пожара в кемеровской «Зимней вишне», где погибли 60 человек. Результаты проверок оказались неутешительными: лишь 19,6% развлекательных объектов в Бурятии признаны соответствующими требованиям противопожарных норм.
В Улан-Удэ нарушались пожарные правила в «Сагаан Морине»
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