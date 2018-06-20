Иркутская авиакомпания «ИрАэро» взяла в операционный лизинг три широкофюзеляжных самолета Boeing-777-200, которые ранее эксплуатировала ушедшая с рынка «ВИМ-Авиа»
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на два источника на авиарынке.
По данным одного из источников, первый борт уже прибыл в московский аэропорт «Домодедово», где и будут базироваться все три машины. «Самолёты планируется задействовать на китайском направлении», - сказал собеседник агентства.
В пресс-службе «ИрАэро» отказались от комментариев. При этом еще в прошлом году на сайте перевозчика появилось сообщение о наборе пилотов и бортпроводников для Boeing-777.
В настоящее время парк «ИрАэро» сформирован из 27 самолётов, кроме четырех канадских CRJ-200, остальные российского производства: по семь Ан-24 и Ан-26, а также девять SSJ-100.
Авиакомпания «ИрАэро» основана в 1999 году. Маршрутная сеть состоит из рейсов между городами Восточной и Западной Сибири, Дальнего Востока, из Сибири в Москву и Санкт-Петербург, на юг России, в Китай, Монголию, Азербайджан.
Авиакомпания «ИрАэро» взяла в лизинг три Boeing-777
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