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Авиакомпания «ИрАэро» взяла в лизинг три Boeing-777

Бизнес, 
Иркутская авиакомпания «ИрАэро» взяла в операционный лизинг три широкофюзеляжных самолета Boeing-777-200, которые ранее эксплуатировала ушедшая с рынка «ВИМ-Авиа»

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на два источника на авиарынке.

По данным одного из источников, первый борт уже прибыл в московский аэропорт «Домодедово», где и будут базироваться все три машины. «Самолёты планируется задействовать на китайском направлении», - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе «ИрАэро» отказались от комментариев. При этом еще в прошлом году на сайте перевозчика появилось сообщение о наборе пилотов и бортпроводников для Boeing-777.

В настоящее время парк «ИрАэро» сформирован из 27 самолётов, кроме четырех канадских CRJ-200, остальные российского производства: по семь Ан-24 и Ан-26, а также девять SSJ-100.

Авиакомпания «ИрАэро» основана в 1999 году. Маршрутная сеть состоит из рейсов между городами Восточной и Западной Сибири, Дальнего Востока, из Сибири в Москву и Санкт-Петербург, на юг России, в Китай, Монголию, Азербайджан.

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