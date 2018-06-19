За работу мусорного полигона без лицензии в Бурятии дали предупреждение

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Прокуратура предупредила гендиректора «Улан-Удэстальмоста» Бизнес, Его предупредили об административной и уголовной ответственности за невыплату зарплаты

В Забайкалье суд ограничил доступ к сайтам с поддельными ОСАГО Бизнес, Прокуратура Забайкальского края в ходе мониторинга Интернета выявила 8 сайтов по продаже поддельных полисов ОСАГО

Желдоркомпании Бурятии получили представления прокуратуры Бизнес, Они не вовремя сообщали о вакансиях для инвалидов