Такое наказание суд назначил ООО «Сибэкотранс», пожары на полигоне которого травили этой весной горожан
Арбитражный суд Бурятии по заявлению Восточно-Байкальского межрайонного природоохранного прокурора привлёк к ответственности ООО «Сибэкотранс».
- Поводом для возбуждения дела послужил выявленный прокурором факт осуществления ООО «Сибэкотранс» деятельности по сбору, размещению твердых коммунальных отходов на полигоне в урочище «Березняки» села Нижний Саянтуй Тарбагатайского района республики и их транспортированию при отсутствии разрешительного документа, - сообщает Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура.
За осуществление предпринимательской деятельности по обращению с отходами IV класса опасности без лицензии компания, согласно материалам суда, получила предупреждение.
В прокуратуре отмечают, что также Тарбагатайский районный суд признал ООО «Сибэкотранс» виновным в нарушении экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами. Деятельность компании по эксплуатации полигона приостановили на 90 суток.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее финансового директора ООО «Сибэкотранс» за осуществление предпринимательской деятельности без лицензии оштрафовали на 4 тысячи рублей.
Проверки деятельности фирмы начались после того, как в середине марта неизвестные подожгли мусор на полигоне в посёлке Вахмистрово, принадлежавший «Сибэкотранс». Дым долгое время травил горожан.
За работу мусорного полигона без лицензии в Бурятии дали предупреждение
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