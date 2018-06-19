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Прокуратура предупредила гендиректора «Улан-Удэстальмоста»

Прокуратура предупредила гендиректора «Улан-Удэстальмоста»
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Его предупредили об административной и уголовной ответственности за невыплату зарплаты

ООО «Улан-Удэстальмост» на 14 июня задолжало 600 работникам почти 13 миллионов рублей заработной платы, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

Заместитель прокурора Бурятии Дмитрий Хобраков объявил предостережение и.о. генерального директора ООО «Улан-Удэстальмост».

- Руководитель предупреждён об административной и уголовной ответственности за невыплату либо несвоевременную выплату заработной платы. Погашение задолженности находится на контроле прокуратуры республики, - сообщает надзорный орган.

Как сообщал «Байкал-Daily», более 160 работников завода из 580-ти на прошлой неделе написали заявление на приостановление работы в связи с невыплатой зарплаты. 

- Забастовка со вчерашнего дня: подготовка, малярка, сборка (цеха завода – ред.). В цехах сегодня говорят пусто, нет никого – все писали заявления вчера, - рассказала в четверг «Байкал-Daily» сотрудница завода.

В минпромторге Бурятии сообщили, что апрельскую задолженность – 12 миллионов рублей – инвестор обещал закрыть до среды.

Примерно такого же размера задолженность у завода перед работниками за май, но по срокам её погашения ясности ещё нет.


Улан-Удэстальмост прокуратура
 
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