Его предупредили об административной и уголовной ответственности за невыплату зарплаты
ООО «Улан-Удэстальмост» на 14 июня задолжало 600 работникам почти 13 миллионов рублей заработной платы, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Заместитель прокурора Бурятии Дмитрий Хобраков объявил предостережение и.о. генерального директора ООО «Улан-Удэстальмост».
- Руководитель предупреждён об административной и уголовной ответственности за невыплату либо несвоевременную выплату заработной платы. Погашение задолженности находится на контроле прокуратуры республики, - сообщает надзорный орган.
Как сообщал «Байкал-Daily», более 160 работников завода из 580-ти на прошлой неделе написали заявление на приостановление работы в связи с невыплатой зарплаты.
- Забастовка со вчерашнего дня: подготовка, малярка, сборка (цеха завода – ред.). В цехах сегодня говорят пусто, нет никого – все писали заявления вчера, - рассказала в четверг «Байкал-Daily» сотрудница завода.
В минпромторге Бурятии сообщили, что апрельскую задолженность – 12 миллионов рублей – инвестор обещал закрыть до среды.
Примерно такого же размера задолженность у завода перед работниками за май, но по срокам её погашения ясности ещё нет.
Прокуратура предупредила гендиректора «Улан-Удэстальмоста»
Бизнес, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Его предупредили об административной и уголовной ответственности за невыплату зарплаты
С 5 по 10 июня в Забайкальском крае прошла XV межрегиональная Сибирско-Дальневосточная выставка племенных овец и коз
Бизнесмен не платил долг по ЖКХ
Дегустация прошла в Республиканской клинической больнице имени Семашко
Прокуратура Забайкальского края в ходе мониторинга Интернета выявила 8 сайтов по продаже поддельных полисов ОСАГО
Они не вовремя сообщали о вакансиях для инвалидов
Окинский животновод Жамсаран Цыренов стал победителем конкурсного отбора на получение государственной поддержки начинающим фермерам
Не выплачивало заработную плату работникам ООО «НафтаБурСервис»
Комплекс появится на проспекте Автомобилистов
Причиной стали нарушения пожарной безопасности
Встреча деловых кругов Бурятии и Японии проходит сегодня, 14 июня, в Ямагате
Продукцию производили без контроля за качеством воды
Припаркованный автомобиль помешал асфальтированию придомовой территории
Сегодня состоялось открытие супермаркета «Титан» в посёлке Каменск Кабанского района
Бизнес, 13.06.2018
Компания признана виновной в нарушениях в сфере охраны Байкальской природной территории