В Бурятии представили ноу-хау с обогащёнными продуктами питания

Дегустация прошла в Республиканской клинической больнице имени Семашко



В Республиканской клинической больнице имени Семашко прошла дегустация обогащённых продуктов питания.



Медицинским работникам было предложено более 20 наименований продукции из кедрового ореха, плодово-ягодных культур и лекарственных трав.



- В каждом продукте своё ноу-хау. К примеру, в основе облепиховой продуктовой линейки - селекционные достижения Бурятского научно-исследовательского института сельского хозяйства. Облепиховый концентрат, масло и джемы изготовлены из сортов облепихи с повышенным содержанием биологически активных веществ, витаминов и минералов, - сообщает пресс-служба РКБ имени Семашко.



В основе рецептуры – сортовая облепиха, содержание БАВ которой в 5 раз выше, чем в дикорастущих аналогах, C-витамина в 3 раза, масла в 2,5 раза, P-витамина (биофлавониды) достигает 340 мг/100г.



- Сочетание и высокое содержание биофлавонидов и аскорбиновой кислоты активизирует выработку гиалуроновой кислоты, - рассказывает директор МИП «Надежда» Людмила Васильева.



В настоящее время компания разрабатывает рецепты с добавлением растительного лекарственного сырья, что позволит создавать категорию концентратов с дополнительными полезными свойствами.



Ещё одна новинка, представленная на дегустации – продукты глубокой переработки с использованием СО2 экстракции, разработанные на базе МИП «БайкалЭкоПродукт» Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления.



- Технология СО2 экстракции позволяет максимально сохранять полезные свойства растительного сырья при его обработке. Один из наших новых продуктов, изготовленный по этой технологии - кедровый шрот. В нём много растительного белка, который легко усваивается, способствует росту и восстановлению ткани, образованию ферментов, антител, гормонов и других необходимых для здорового функционирования организма веществ, - отметила директор по развитию «БайкалЭкоПродукт» Арюна Хантургаева.





