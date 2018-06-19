Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

19 Июня

18 Июня

Популярное

В Бурятии представили ноу-хау с обогащёнными продуктами питания

Бизнес, 
Дегустация прошла в Республиканской клинической больнице имени Семашко

В Республиканской клинической больнице имени Семашко прошла дегустация обогащённых продуктов питания.

Медицинским работникам было предложено более 20 наименований продукции из кедрового ореха, плодово-ягодных культур и лекарственных трав.

- В каждом продукте своё ноу-хау. К примеру, в основе облепиховой продуктовой линейки - селекционные достижения Бурятского научно-исследовательского института сельского хозяйства. Облепиховый концентрат, масло и джемы изготовлены из сортов облепихи с повышенным содержанием биологически активных веществ, витаминов и минералов, - сообщает пресс-служба РКБ имени Семашко.

В основе рецептуры – сортовая облепиха, содержание БАВ которой в 5 раз выше, чем в дикорастущих аналогах, C-витамина в 3 раза, масла в 2,5 раза, P-витамина (биофлавониды) достигает 340 мг/100г.

- Сочетание и высокое содержание биофлавонидов и аскорбиновой кислоты активизирует выработку гиалуроновой кислоты, - рассказывает директор МИП «Надежда» Людмила Васильева.

В настоящее время компания разрабатывает рецепты с добавлением растительного лекарственного сырья, что позволит создавать категорию концентратов с дополнительными полезными свойствами.

Ещё одна новинка, представленная на дегустации – продукты глубокой переработки с использованием СО2 экстракции, разработанные на базе МИП «БайкалЭкоПродукт» Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления.

- Технология СО2 экстракции позволяет максимально сохранять полезные свойства растительного сырья при его обработке. Один из наших новых продуктов, изготовленный по этой технологии - кедровый шрот. В нём много растительного белка, который легко усваивается, способствует росту и восстановлению ткани, образованию ферментов, антител, гормонов и других необходимых для здорового функционирования организма веществ, - отметила директор по развитию «БайкалЭкоПродукт» Арюна Хантургаева.


продукты питания
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии представили ноу-хау с обогащёнными продуктами питания
Бизнес, 19.06.2018
Дегустация прошла в Республиканской клинической больнице имени Семашко
В Забайкалье суд ограничил доступ к сайтам с поддельными ОСАГО
Бизнес, 18.06.2018
Прокуратура Забайкальского края в ходе мониторинга Интернета выявила 8 сайтов по продаже поддельных полисов ОСАГО
Желдоркомпании Бурятии получили представления прокуратуры
Бизнес, 18.06.2018
Они не вовремя сообщали о вакансиях для инвалидов
В Бурятии животновод получил три миллиона на яков
В Бурятии животновод получил три миллиона на яков
Бизнес, 18.06.2018
Окинский животновод Жамсаран Цыренов стал победителем конкурсного отбора на получение государственной поддержки начинающим фермерам
Иркутская компания выплатила 9 миллионов долгов по зарплате
Бизнес, 15.06.2018
Не выплачивало заработную плату работникам ООО «НафтаБурСервис»
В Улан-Удэ начали строить первый аквапарк
В Улан-Удэ начали строить первый аквапарк
Бизнес, 15.06.2018
Комплекс появится на проспекте Автомобилистов
В Ангарске суд запретил работу торгового центра «Мега»
Бизнес, 15.06.2018
Причиной стали нарушения пожарной безопасности
Бурятские бизнесмены проводят встречи в Японии
Бурятские бизнесмены проводят встречи в Японии
Бизнес, 14.06.2018
Встреча деловых кругов Бурятии и Японии проходит сегодня, 14 июня, в Ямагате
Иркутский суд запретил производство питьевой воды из Байкала
Бизнес, 14.06.2018
Продукцию производили без контроля за качеством воды
Дорожники заплатят иркутянину за помятую машину
Бизнес, 14.06.2018
Припаркованный автомобиль помешал асфальтированию придомовой территории
Супермаркет «Титан» открылся в Каменске
Супермаркет «Титан» открылся в Каменске
Бизнес, 14.06.2018
Сегодня  состоялось открытие супермаркета «Титан» в посёлке Каменск Кабанского района
В Забайкалье добывающую золото фирму оштрафовали на 130 тысяч
Бизнес, 13.06.2018
Компания признана виновной в нарушениях в сфере охраны Байкальской природной территории
Житель Бурятии незаконно привёз овец в село
Бизнес, 13.06.2018
Они были привезены без ветеринарных сопроводительных документов  
Бывший гендиректор «Макбура» признан банкротом
Бывший гендиректор «Макбура» признан банкротом
Бизнес, 13.06.2018
Экс-директор прославленной макаронной фабрики живёт на небольшую пенсию
В Иркутске «Подводремстрой» выплатил 3 млн зарплаты
Бизнес, 13.06.2018
Задолженность по зарплате составляла более 3,3 миллионов рублей

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Трофейная рыбалка в Хабаровском крае
12.06.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Кадастровая палата просит заявителей указывать адрес электронной почты
29.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Проспектовские головары. Или «За козла ответишь»
29.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
«Лаборатория РОСТа – доказательство потенциала Сергея Левицкого»
28.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
Библионочь» ради мероприятия, а не ради людей
04.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Чиновники Бурятии. Головары vs Садисты. Оба хуже(с)
28.04.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Оценить госуслуги филиала можно на портале «Ваш контроль»
27.04.2018
Загрузка...
^