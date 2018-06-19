В Бурятии представили ноу-хау с обогащёнными продуктами питания

Дегустация прошла в Республиканской клинической больнице имени Семашко
В Республиканской клинической больнице имени Семашко прошла дегустация обогащённых продуктов питания.
Медицинским работникам было предложено более 20 наименований продукции из кедрового ореха, плодово-ягодных культур и лекарственных трав.
- В каждом продукте своё ноу-хау. К примеру, в основе облепиховой продуктовой линейки - селекционные достижения Бурятского научно-исследовательского института сельского хозяйства. Облепиховый концентрат, масло и джемы изготовлены из сортов облепихи с повышенным содержанием биологически активных веществ, витаминов и минералов, - сообщает пресс-служба РКБ имени Семашко.
В основе рецептуры – сортовая облепиха, содержание БАВ которой в 5 раз выше, чем в дикорастущих аналогах, C-витамина в 3 раза, масла в 2,5 раза, P-витамина (биофлавониды) достигает 340 мг/100г.
- Сочетание и высокое содержание биофлавонидов и аскорбиновой кислоты активизирует выработку гиалуроновой кислоты, - рассказывает директор МИП «Надежда» Людмила Васильева.
В настоящее время компания разрабатывает рецепты с добавлением растительного лекарственного сырья, что позволит создавать категорию концентратов с дополнительными полезными свойствами.
Ещё одна новинка, представленная на дегустации – продукты глубокой переработки с использованием СО2 экстракции, разработанные на базе МИП «БайкалЭкоПродукт» Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления.
- Технология СО2 экстракции позволяет максимально сохранять полезные свойства растительного сырья при его обработке. Один из наших новых продуктов, изготовленный по этой технологии - кедровый шрот. В нём много растительного белка, который легко усваивается, способствует росту и восстановлению ткани, образованию ферментов, антител, гормонов и других необходимых для здорового функционирования организма веществ, - отметила директор по развитию «БайкалЭкоПродукт» Арюна Хантургаева.
В Бурятии представили ноу-хау с обогащёнными продуктами питания
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Бизнес, 19.06.2018
Дегустация прошла в Республиканской клинической больнице имени Семашко
Прокуратура Забайкальского края в ходе мониторинга Интернета выявила 8 сайтов по продаже поддельных полисов ОСАГО
Они не вовремя сообщали о вакансиях для инвалидов
Окинский животновод Жамсаран Цыренов стал победителем конкурсного отбора на получение государственной поддержки начинающим фермерам
Не выплачивало заработную плату работникам ООО «НафтаБурСервис»
Комплекс появится на проспекте Автомобилистов
Причиной стали нарушения пожарной безопасности
Встреча деловых кругов Бурятии и Японии проходит сегодня, 14 июня, в Ямагате
Продукцию производили без контроля за качеством воды
Припаркованный автомобиль помешал асфальтированию придомовой территории
Сегодня состоялось открытие супермаркета «Титан» в посёлке Каменск Кабанского района
Компания признана виновной в нарушениях в сфере охраны Байкальской природной территории
Они были привезены без ветеринарных сопроводительных документов
Экс-директор прославленной макаронной фабрики живёт на небольшую пенсию
Задолженность по зарплате составляла более 3,3 миллионов рублей