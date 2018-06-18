В Забайкалье суд ограничил доступ к сайтам с поддельными ОСАГО

Прокуратура Забайкальского края в ходе мониторинга Интернета выявила 8 сайтов по продаже поддельных полисов ОСАГО



Прокуратура обратилась в суд с административными исковыми заявлениями о признании информации, размещённой на 3 интернет-ресурсах, запрещённой к распространению в Российской Федерации.



Требования судом удовлетворены в полном объёме, в настоящее время доступ к сайтам заблокирован.



В отношении 5 сайтов в порядке реализации досудебных мер направлена информация в управление Роскомнадзора, сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.



