Прокуратура Забайкальского края в ходе мониторинга Интернета выявила 8 сайтов по продаже поддельных полисов ОСАГО
Прокуратура обратилась в суд с административными исковыми заявлениями о признании информации, размещённой на 3 интернет-ресурсах, запрещённой к распространению в Российской Федерации.
Требования судом удовлетворены в полном объёме, в настоящее время доступ к сайтам заблокирован.
В отношении 5 сайтов в порядке реализации досудебных мер направлена информация в управление Роскомнадзора, сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.
В Забайкалье суд ограничил доступ к сайтам с поддельными ОСАГО
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