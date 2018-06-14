Бурятские бизнесмены проводят встречи в Японии

Встреча деловых кругов Бурятии и Японии проходит сегодня, 14 июня, в Ямагате
Встречи состоятся в рамках рабочего визита бурятской бизнес-делегации, возглавляемой главой республики Алексеем Цыденовым. Об этом сообщает пресс-служба правительства Бурятии.
В составе бурятской делегации представители более 20 ведущих компаний республики, представляющих различные сферы: медицина и здравоохранение, промышленность и минерально-сырьевой комплекс, лесообработка и строительство, переработка отходов, туризм и фермерство, а также профильные министерства, ведомства и фонды. Среди компаний-участников делегации: ООО МЦ «Диамед», ООО «Сибдикорос», ООО «БАС», ИТ «Алмак-Байкал», Ассоциация туроператоров «Байкальский партнёр», ООО «Терра Игнота», ООО «Люкс-Тур», ООО ТЛТ «Желтура», ООО «Объединённые фермеры», ООО «Дюппон-Инвест», ООО «Северная лесная компания», ООО «Ремстрой», ООО «Лотос», ООО Бурятский Фанерный Завод «Ольхон», БурНИИСХ, Байкальский центр биотехнологий, «Байкалэкосервис», ООО «БСК «Контур», ООО «Антарктида» и Улан-Удэнский авиационный завод.
Официальная церемония открытия намечена на завтра, 15 июня. В ней примут участие вице-президент РОТОБО Хироши Мегуро, посол РФ в Японии Михаил Галузин, глава Бурятии Алексей Цыденов и другие. Модератором открытия выступит управляющий директор РОТОБО Сигеру Такаги.
Завтра также пройдут основные презентации инвестпроектов республики, встреча с правительственным фондом НЕДО, обсуждение перспектив дальнейшего сотрудничества и переговоры в формате B2B. Представители бурятской делегации также планируют обсудить возможности реализации совместных проектов от разработки медицинских средств до функциональных продуктов питания на основе дикоросов.
Япония занимает второе место в обороте внешней торговли республики из 54 – стран партнеров Бурятии. Внешнеторговый оборот республики с Японией увеличился относительно уровня 2016 года на 15,2 процентов и составил 150,3 млн. долл., в том числе экспорт вырос на 13,6 процентов (до 147,7 млн. долл.), импорт – в 5,1 раза (до 2,6 млн. долл.).
Традиционно на рынок Японии Бурятия поставляет каменный уголь и пиленые лесоматериалы. В структуре импорта 87 процентов поставок составила продукция машиностроения, в том числе части и принадлежности моторных транспортных средств, насосы жидкостные, двигатели внутреннего сгорания.По данным Бурятстата в прошлом году республику посетило 893 туриста из Японии.
С 1991 года Ямагата является городом-побратимом Улан-Удэ. В рамках поддержания и развития побратимских связей осуществляется обмен делегациями, творческими работниками и артистами, в городе Улан-Удэ проводятся кинофестивали японского кино.
Бурятские бизнесмены проводят встречи в Японии
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