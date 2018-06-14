Иркутский суд запретил производство питьевой воды из Байкала

Продукцию производили без контроля за качеством воды



Организация ООО «Озеро Байкал-Лун Чуан» занималась производством и розливом бутилированной питьевой воды из озера Байкал. Производственные цеха находилось на территории промплощадки в Байкальске, продукцию отправляли в КНР, сообщают в пресс-службе Иркутского областного суда.



В ходе проверки прокуратура выявила в деятельности общества нарушения требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, законодательства о техническом регулировании.



Так, производство бутилированной воды происходило без производственного контроля за качеством воды водоисточника, согласно требованиями СанПиН



Слюдянский районный суд запретил компании осуществлять деятельность до устранения всех нарушений, но ответчик с таким решением не согласился и обжаловал решение. Иркутский областной суд оставил жалобу без удовлетворения.

