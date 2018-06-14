Дорожники заплатят иркутянину за помятую машину

Припаркованный автомобиль помешал асфальтированию придомовой территории



В Куйбышевский районный суд Иркутска обратился местный житель, чью машину повредили дорожники.



В августе 2016 года он припарковал автомобиль на автостоянке рядом со своим домом и отправился на работу. Возвратившись, он увидел, что его автомобиль повреждён.



В это время во дворе проводились работы по асфальтированию придомовой территории.



- Поскольку автомобиль мешал работам, рабочие приняли решение о буксировке автомобиля. Однако, при буксировке автомобиля произошло его повреждение. В добровольном порядке организация, проводившая работы по асфальтированию, возместить ущерб истцу отказалась, - сообщает пресс-служба суда.



Суд установил, что виновным в причинении ущерба лицом является работник подрядной организации. Поэтому именно юридическое лицо должно нести ответственность за причинённый ущерб. Суд удовлетворил требования истца частично с учётом размера, установленного экспертным заключением.

