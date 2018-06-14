Супермаркет «Титан» открылся в Каменске

Сегодня состоялось открытие супермаркета «Титан» в посёлке Каменск Кабанского района



Задолго до открытия покупатели собрались перед магазином. В 11-00 перерезали ленточку, и первые покупатели зашли в магазин.



- Мы открываем третий магазин в Кабанском районе. Теперь и жителей Каменска в нашем магазине ждут доступные цены, широкий ассортимент, качественное обслуживание. В общем приходите и убедитесь сами! Традиционно в день открытия для покупателей мы приготовили приятные сюрпризы от «Титана», - сообщил Владимир Соколов, директор по производствам ГК «Титан».

