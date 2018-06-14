Сегодня состоялось открытие супермаркета «Титан» в посёлке Каменск Кабанского района
Задолго до открытия покупатели собрались перед магазином. В 11-00 перерезали ленточку, и первые покупатели зашли в магазин.
- Мы открываем третий магазин в Кабанском районе. Теперь и жителей Каменска в нашем магазине ждут доступные цены, широкий ассортимент, качественное обслуживание. В общем приходите и убедитесь сами! Традиционно в день открытия для покупателей мы приготовили приятные сюрпризы от «Титана», - сообщил Владимир Соколов, директор по производствам ГК «Титан».
Супермаркет «Титан» открылся в Каменске
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