В Иркутске «Подводремстрой» задолжал 3 млн зарплаты



Руководитель предприятия привлечён к административной ответственности в виде штрафа.В настоящее время в результате принятых мер прокурорского реагирования задолженность по заработной плате перед работниками предприятия погашена в полном объёме.



Прокурор района внёс представление генеральному директору ООО «Подводремстрой» с требованием незамедлительного погашения задолженности по оплате труда, сообщают в пресс-службе прокуратуры Свердловского района города Иркутска.