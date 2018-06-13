В Иркутске «Подводремстрой» задолжал 3 млн зарплаты

Задолженность по зарплате составила более 3,3 миллионов рублей
Прокуратура Свердловского района Иркутска провела проверку соблюдения трудового законодательства в ООО «Подводремстрой».
Предприятие, основным видом деятельности которого является проведение подводно-технических работ, имеет задолженность по заработной плате перед 43 работниками за ноябрь 2017 года – март 2018 года на общую сумму более 3,3 миллиона рублей.
Прокурор района внёс представление генеральному директору ООО «Подводремстрой» с требованием незамедлительного погашения задолженности по оплате труда, сообщают в пресс-службе прокуратуры Свердловского района города Иркутска.
Руководитель предприятия привлечён к административной ответственности в виде штрафа.В настоящее время в результате принятых мер прокурорского реагирования задолженность по заработной плате перед работниками предприятия погашена в полном объёме.
Задолженность по зарплате составила более 3,3 миллионов рублей
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