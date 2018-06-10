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Съедобная посуда, гаджеты и магазины: В Улан-Удэ развиваются дети-бизнесмены

Съедобная посуда, гаджеты и магазины: В Улан-Удэ развиваются дети-бизнесмены
Бизнес,  Фото:pixabay.com, страницы соцсети
«Байкал-Dailу» узнал в каких сферах строят бизнес юные предприниматели

В Улан-Удэ набирают обороты юные бизнесмены. Дети наравне с взрослыми строят бизнес. 

К примеру, юный Никита Рубинин ещё в прошлом году открыл сервис-центр. В его спектр услуг входит ремонт телефонов, планшетов. Также здесь можно приобрести комплектующие и оригинальные девайсы.


Ринчин Сухабаторов предлагает жителям республики попробовать съедобную посуду. Производство таких стаканчиков и упаковки для еды намного экологичнее и вкуснее, отмечает он.



А вот старшеклассница Дарья Цой начала заниматься бизнесом уже с 12 лет. Девочка рассказала «Байкал-Dailу», как добивалась успеха.

- У меня магазин и сервис по прокату вечерних платьев. Ранее был интернет-магазин одежды, обуви, аксессуаров и косметики. Его я открыла в 12 лет с нуля, в кармане совсем не было денег. Когда открывала магазин платьев, уже был капитал, плюс выиграла государственный грант, - рассказала «Байкал-Dailу» 17-летняя школьница Дарья Цой.



По её словам, родители относятся к предпринимательской деятельности хорошо. Друзья же были ошеломлены бизнесом ученицы.

- Сверстники поначалу удивлялись. Я стеснялась рассказывать, что зарабатываю деньги самостоятельно, потому как они крайне бурно обсуждали тему бизнеса. Я не любила такое внимание к себе. Сейчас все относятся к этому нормально, постоянно шутят и подкалывают любя. Я планирую заниматься этим серьёзно, но пока не совсем пониманию, как буду совмещать подготовку к ЕГЭ и бизнес в следующем году, - признаётся школьница.

Все юные бизнесмены прошли школу «Поколение Лидеров». Здесь школьники приобрели необходимые знания и инструменты для достижения своих целей, а также переняли опыт действующих предпринимателей. Все участники школы - учащиеся 7-10 классов. 

По словам юных бизнесменов, сложности в построении своего дела есть всегда, но они преодолимы, как и все жизненные трудности.
 
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