Рейсовый теплоход ходит два раза в неделю
Восточно-Сибирское речное пароходство (ВСРП) сократило маршрут пассажирского рейса из Братска в Иркутск из-за низкого уровня воды в реке Ангаре, которая вытекает из озера Байкал, сообщает «Интерфакс».
- В связи с низким уровнем воды на речном участке маршрута Иркутск - Братск рейс выполняется судном на подводных крыльях «Метеор» по маршруту Балаганск - Братск - Балаганск, - сообщает ВСРП.
Рейсовый теплоход ходит со 2 июня по 23 сентября два раза в неделю, останавливаясь в 12 населённых пунктах на берегах Братского водохранилища, добраться до части из которых летом можно только водным транспортом.
Уточняется, что из посёлка Балаганск в Иркутск ходит маршрутное такси.
Заместитель директора по пассажирскому флоту ВСРП Андрей Шашурин сообщил агентству «Интерфакс-Сибирь», что пароходство не первый год испытывает сложности с навигацией на Ангаре из-за низкой воды, в результате сокращается до Балаганска рейс Иркутск-Братск.
Кроме того, по его словам, в настоящее время по этой же причине отмены пассажирские рейсы теплохода «Восход» из Иркутска в посёлок Листвянка на берегу Байкала.
Из-за маловодности Ангары сокращён рейс из Братска в Иркутск
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