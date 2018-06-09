Из-за маловодности Ангары сокращён рейс из Братска в Иркутск

Рейсовый теплоход ходит два раза в неделю



Восточно-Сибирское речное пароходство (ВСРП) сократило маршрут пассажирского рейса из Братска в Иркутск из-за низкого уровня воды в реке Ангаре, которая вытекает из озера Байкал, сообщает «Интерфакс».



- В связи с низким уровнем воды на речном участке маршрута Иркутск - Братск рейс выполняется судном на подводных крыльях «Метеор» по маршруту Балаганск - Братск - Балаганск, - сообщает ВСРП.



Рейсовый теплоход ходит со 2 июня по 23 сентября два раза в неделю, останавливаясь в 12 населённых пунктах на берегах Братского водохранилища, добраться до части из которых летом можно только водным транспортом.



Уточняется, что из посёлка Балаганск в Иркутск ходит маршрутное такси.



Заместитель директора по пассажирскому флоту ВСРП Андрей Шашурин сообщил агентству «Интерфакс-Сибирь», что пароходство не первый год испытывает сложности с навигацией на Ангаре из-за низкой воды, в результате сокращается до Балаганска рейс Иркутск-Братск.



Кроме того, по его словам, в настоящее время по этой же причине отмены пассажирские рейсы теплохода «Восход» из Иркутска в посёлок Листвянка на берегу Байкала.

