В Иркутской области торговали подделками Adidas и Reebok

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В Тайшете в одном из торговых комплексов выставили на продажу 76 штук одежды, обуви и сумок, имевших признаки контрафактной продукции. Было зафиксировано незаконное нанесение на них чужих товарных знаков Adidas и Reebok.
Правообладатели «Адидас АГ» и «Рибок Интернэшнл Лимитед» соглашений об использовании данных товарных знаков на продукции с предпринимателем не заключали, и разрешений никаких не давали, сообщают в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
В отношении индивидуального предпринимателя возбуждено уголовное дело. За расследованием данного уголовного дела прокуратурой установлен надзор.
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