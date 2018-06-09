В Иркутской области торговали подделками Adidas и Reebok



В Тайшете в одном из торговых комплексов выставили на продажу 76 штук одежды, обуви и сумок, имевших признаки контрафактной продукции. Было зафиксировано незаконное нанесение на них чужих товарных знаков Adidas и Reebok.



Правообладатели «Адидас АГ» и «Рибок Интернэшнл Лимитед» соглашений об использовании данных товарных знаков на продукции с предпринимателем не заключали, и разрешений никаких не давали, сообщают в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.



В отношении индивидуального предпринимателя возбуждено уголовное дело. За расследованием данного уголовного дела прокуратурой установлен надзор.

