В Иркутской области зарегистрирована 221 компания с китайским участием

Бизнес, Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

По данным на декабрь прошлого года, в Иркутской области зарегистрирована 221 коммерческая организация с долей инвестиций физических и юридических лиц КНР



Основными сферами деятельности компаний являются оптовая и розничная торговля, туризм, строительство, лесозаготовка и лесопереработка, ресторанный бизнес, техобслуживание и ремонт автотранспортных средств, растениеводство, производство пластмассовых и керамических изделий, геологоразведочные и геофизические работы, аренда недвижимого имущества и другое. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.



Данные были озвучены на встрече заместителя председателя регионального правительства Антона Логашова с заместителем министра юстиции КНР господином Ган Цанчунь.



- Учитывая то, что 2018-2019 годы признаны Годами российско-китайского межрегионального сотрудничества, Иркутская область готова расширять двустороннее взаимодействие, развивать и укреплять наши контакты во всех сферах деятельности, в том числе в вопросах правового регулирования международных инвестиционных споров, - сказал Антон Логашов. - В 2017 году товарооборот Иркутской области с Китаем составил 3,9 млрд долл. США, увеличившись на 37,5 процентов по сравнению с 2016 годом.



Стороны договорились изучить возможности кооперации в юридической сфере с учётом необходимости усовершенствования как российского, так и китайского законодательства по международному праву.

