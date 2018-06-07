Бизнесменам предлагают площади в аренду в центре Улан-Удэ



Мы часто забываем, что деньги обладают способностью множиться. Но только в том случае, если их инвестировать с прицелом на долгосрочные перспективы.



С учетом роста стоимости коммерческой недвижимости покупка бизнес-площадей в центре города — это верный шаг, который обеспечит детей и внуков.



Во-первых, площадь в центре города в современном культурно-деловом центре долгие годы будет иметь спрос у компаний-арендаторов.



Во-вторых, стоимость квадратного метра будет только расти, несмотря на инфляцию.



В-третьих, цифры говорят сами за себя:



• бизнес-площади по стоимости квартир - 60 000 рублей за квадрат;

• доход от 40 000 руб./мес. (1 000 руб./м²);

• доход от 480 тыс. руб. в год (от 12% годовых);

• окупаемость вложений 7 - 8 лет.



Чтобы уменьшить срок окупаемости, приобретайте недвижимость до сдачи объекта. В «Аруне» уже продано 70% площадей, осталось всего 30% свободных для покупки. Не упустите выгодное предложение с максимальной будущей прибылью.



До бизнес-уровня «Макдоналдса» — «Арун» поможет!



Рэй Крок, основатель крупнейшей в мире корпорации McDonald’s, выделял два наиболее важных требования для большого успеха: первое — быть в нужном месте в нужное время, второе — делать что-то для этого. Поэтому все заведения сети независимо от страны расположены максимально удобно для клиентов.



По той же причине «Арун» привлекателен для предпринимателей. Главное его достоинство — это локация, которая обеспечивает высокий пешеходный трафик. Маркетинговое исследование показало, что реальная проходимость составляет 2 000 человек в сутки, включая туристов. А семь входов в здание с разных сторон, вместительная парковка, близость транспортной развязки и других торгово-развлекательных и культурных объектов делают «Арун» центром притяжения клиентов.



А внутреннее пространство всего здания настолько продумано, что оптимально подходит для самых разных компаний.



1. Для малого бизнеса — помещения от 15 м².

2. Для рестораторов — разные локации с подведенными коммуникациями, собственные террасы, несколько входов с разных сторон и уровней, уникальные планировки.

3. Для крупного бизнеса — возможность приобретения больших площадей на целый этаж.

4. Для beauty-индустрии — просторные студии, большие витражные окна с открывающейся панорамой на город.





«Арун» — это 7 400 м², 10 этажей для успешного развития любого бизнеса. Офисы предлагаются в состоянии «под отделку». Подробно изучить план и ознакомиться с арендаторами можно на сайте арун.рф.



Джон Рокфеллер, первый официальный долларовый миллиардер в истории человечества, считал, что путь к огромному богатству лежит только через пассивный доход. Доход, который приходит к тебе независимо от твоих усилий. Не упустите возможность «на миллион», запишитесь на экскурсию в «Арун» по телефону: 588-800.



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