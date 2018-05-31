В дело вмешалась прокуратура
Как выяснила прокурорская проверка Октябрьского района города, общество с ограниченной ответственностью «Николаевский карьер» нарушало трудовое законодательство.
- Установлено, что на предприятии заработная плата не выплачивалась своевременно и в полном объёме. По состоянию на 24 мая 2018 года задолженность превысила 1,3 млн. рублей перед 52 работниками, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Руководителю было внесено представление, было возбуждено дело об административном правонарушении. Кроме того, ему объявлено предостережение о недопустимости нарушений закона.
- Прокурор района совместно с начальником отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры республики провёл встречу с трудовым коллективом предприятия-должника по вопросам своевременности выплаты заработной платы. Работникам разъяснили требования федерального законодательства и полномочия прокурора по взысканию задолженности, - уточняют в надзорном органе.
После прокурорского вмешательства 25 мая задолженность погашена в полном объёме.
Работникам «Николаевского карьера» в Улан-Удэ задолжали 1,3 млн
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