В Кабанском районе устроили концерт для предпринимателей

Бизнесменам вручили грамоты



25 мая в Доме культуры Кабанского района прошёл праздничный концерт посвящённый Дню российского предпринимательства. Творческие коллективы района устроили для гостей праздничный концерт.



Бизнесменов поздравили - глава района Алексей Сокольников, председатель районного Совета депутатов Семён Онтобоев, заместитель руководителя администрации района по экономике и финансам Павел Ануфриев, а также главы поселений.



Они поблагодарили предпринимателей за большой вклад в социально-экономическое развитие района, финансовую поддержку мероприятий и пожелали всем здоровья, удачи, надёжных партнёров, а бизнесу – стабильности и процветания.



На празднике грамотами и благодарностями были отмечены предприниматели, которые в течение года успешно проявили себя в различных сферах деятельности, сообщает пресс-служба администрации Кабанского района.

