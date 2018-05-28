Бизнесменам вручили грамоты
25 мая в Доме культуры Кабанского района прошёл праздничный концерт посвящённый Дню российского предпринимательства. Творческие коллективы района устроили для гостей праздничный концерт.
Бизнесменов поздравили - глава района Алексей Сокольников, председатель районного Совета депутатов Семён Онтобоев, заместитель руководителя администрации района по экономике и финансам Павел Ануфриев, а также главы поселений.
Они поблагодарили предпринимателей за большой вклад в социально-экономическое развитие района, финансовую поддержку мероприятий и пожелали всем здоровья, удачи, надёжных партнёров, а бизнесу – стабильности и процветания.
На празднике грамотами и благодарностями были отмечены предприниматели, которые в течение года успешно проявили себя в различных сферах деятельности, сообщает пресс-служба администрации Кабанского района.
В Кабанском районе устроили концерт для предпринимателей
Бизнес, Фото:
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