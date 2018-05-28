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В Улан-Удэ откроется KFC

В Улан-Удэ откроется KFC
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Открытие пройдёт ориентировочно в сентябре

В Улан-Удэ в ТРЦ «Форум» откроется первый ресторан международной сети KFC. В торгово-развлекательном центре «Байкал-Daily» подтвердили эту информацию. 

- По последним данным, открытие KFC состоится ориентировочно в сентябре. Он будет находиться на 3 этаже, - пояснила «Байкал-Daily» Елена Романько, старший администратор ТРЦ «Форум». 
 
Площадь заведения составит 170 кв.м. 
 
- В арендной политике в отношении объекта особое внимание мы уделяем брендам, ранее не представленным в регионе. Мы активно ведём переговоры с крупнейшими федеральными и международными ритейлерами относительно участия во второй очереди объекта, которая, без сомнений, будет очень востребована рынком», - приводит слова партнёра Colliers International Анны Никандровой Zdanie.info. 

О том, что американская сеть «KFC» собирается зайти в Улан-Удэ сообщалось ещё в 2014 году. Однако тогда ресторан так и не открылся в Бурятии. 

Справка: 

KFC – одна из крупнейших сетей ресторанов быстрого питания в мире. Сеть насчитывает более 18 тысяч торговых точек в 110 странах мира.
 
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