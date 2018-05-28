В Улан-Удэ откроется KFC



В Улан-Удэ в ТРЦ «Форум» откроется первый ресторан международной сети KFC. В торгово-развлекательном центре «Байкал-Daily» подтвердили эту информацию.



- По последним данным, открытие KFC состоится ориентировочно в сентябре. Он будет находиться на 3 этаже, - пояснила «Байкал-Daily» Елена Романько, старший администратор ТРЦ «Форум».



Площадь заведения составит 170 кв.м.



- В арендной политике в отношении объекта особое внимание мы уделяем брендам, ранее не представленным в регионе. Мы активно ведём переговоры с крупнейшими федеральными и международными ритейлерами относительно участия во второй очереди объекта, которая, без сомнений, будет очень востребована рынком», - приводит слова партнёра Colliers International Анны Никандровой Zdanie.info.



О том, что американская сеть «KFC» собирается зайти в Улан-Удэ О том, что американская сеть «KFC» собирается зайти в Улан-Удэ сообщалось ещё в 2014 году . Однако тогда ресторан так и не открылся в Бурятии.



Справка:





KFC – одна из крупнейших сетей ресторанов быстрого питания в мире. Сеть насчитывает более 18 тысяч торговых точек в 110 странах мира.

