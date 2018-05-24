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В Бурятии запустили спутниковый интернет для отдалённых районов

В Бурятии запустили спутниковый интернет для отдалённых районов
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Генеральный директор «РТКОММ-Сибирь»: Нас привлекает вся Бурятия

Сегодня в Улан-Удэ компания «РТКОММ» объявила о старте подключений к высокоскоростному спутниковому интернету под торговой маркой «SenSat» для дома и офиса на территории Бурятии. Особенностью технологии является то, что воспользоваться ею можно будет даже в отдалённых районах.

- Нас привлекает вся Бурятия. Особенно те районы, где мы необходимы, то есть там, где нет подключений классических операторов – волоконноптических, либо мобильных. Мы готовы прийти в любой уголок, - сказал генеральный директор «РТКОММ-Сибирь» Александр Заводчиков.

Как отметили представители компании, воспользоваться таким интернетом можно находясь за городом и в районах. Оборудование для подключения компания предоставляет в аренду, кроме того его можно даже взять с собой при поездке.

- Мы единственные, кто обеспечивает круглосуточную поддержку, и никто из операторов связи не предоставляет абонентам аренду оборудования. Для связи в движении это не то оборудование, которое необходимо, там более сложные системы. Мы предоставляем услугу для массового сегмента – это стационарная связь. Наш комплект должен быть направлен на юг и если перед вашим домом скала не стоит, в которую будет упираться направленность тарелки, то никаких ограничений нет, - рассказал коммерческий директор «РТКОММ» Иван Походяев.

При перемещении станции в другое место, нужно лишь обратиться в абонентскую службу и сообщить новые координаты для настройки. Компания предлагает крупным фирмам, малому бизнесу, а также частным клиентам различные продуктовые решения – видеонаблюдение, организацию телефонной связи и мониторинга.

- Качество скоростного интернета улучшилось с запуском новых космических аппаратов и внедрением нового спутникового Ка-диапазона, - пояснил Александр Заводчиков.

Кроме того после пресс-конференции прошла процедура сборки комплекта высокоскоростного интернета марки «SenSat», в которой участвовал официальный дилер марки в Бурятии Анатолий Козак. Оборудование собрали за 7 минут 7 секунд, опередив прошлого лидера в этом соревновании на 3 минуты. 



- Мы предоставляем услуги связи с помощью спутниковых технологий там, где никто больше не может, и занимаемся этим уже более 18 лет. Наши представительства по всей территории страны. Больше всего мы интересны для компаний, имеющих разветвлённую инфраструктуру, - добавил Иван Походяев.

Подключиться к скоростному интернету можно оставив заявку на сайте или позвонив по телефону горячей линии.

Справка:

Группа компаний «РТКОММ» является одним из ведущих операторов фиксированной и подвижной спутниковой связи в России. Имея одну из самых разветвленных спутниковых сетей в России, группа компаний «РТКОММ» предоставляет услуги связи клиентам в любых труднодоступных местах и на удалённых территориях, где недостаточно развиты или полностью отсутствуют сотовые и проводные телекоммуникации.

Спутниковый доступ, предоставляемый «РТКОММ», является важным элементом построения корпоративных сетей, особенно для организаций с широко развитой филиальной структурой. В группу компаний «РТКОММ» входят организации, которые предоставляют услуги, предназначенные для стратегической устойчивости бизнеса клиентов.
 
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