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«Джеймс Бонд» даст мастер-класс в Улан-Удэ

«Джеймс Бонд» даст мастер-класс в Улан-Удэ
Бизнес, 
25 мая в честь Дня российского предпринимательства в Улан-Удэ пройдет флагманский тренинг по продвижению в социальных сетях (SMM)

В рамках тренинга участники получат знания по основам и стратегии social media marketing, контент маркетингу и работе с сообществами, репарационному менеджменту, взаимодействию с лидерами мнения, рекламными инструментами в социальных медиа.

Ведущим на тренинге выступит бизнес-тренер Павел Таргашин из Москвы, основатель рекламного агентства «Fistashki». Агентство является ключевым поставщиком в сфере digital для компаний Intel, Microsoft, Mars, Nissan, Swatch и т.д. в России. С 2010 года преподает в Высшей Школе Экономики, Академии SKOLKOVO, школе Msk PR, а также является преподавателем Coursera и спикером индустриальных конференций, сообщает управление по информационной политике.

Как сообщал «Байкал-Daily», уроженец Улан-Удэ Павел Таргашин выиграл конкурс популярного мужского журнала GQ на звание спецагента 007. Молодому человеку удалось обойти претендентов со всей страны в преддверии выхода нового фильма о Джеймсе Бонде.
мастер-класс
 
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