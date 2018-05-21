25 мая в честь Дня российского предпринимательства в Улан-Удэ пройдет флагманский тренинг по продвижению в социальных сетях (SMM)
В рамках тренинга участники получат знания по основам и стратегии social media marketing, контент маркетингу и работе с сообществами, репарационному менеджменту, взаимодействию с лидерами мнения, рекламными инструментами в социальных медиа.
Ведущим на тренинге выступит бизнес-тренер Павел Таргашин из Москвы, основатель рекламного агентства «Fistashki». Агентство является ключевым поставщиком в сфере digital для компаний Intel, Microsoft, Mars, Nissan, Swatch и т.д. в России. С 2010 года преподает в Высшей Школе Экономики, Академии SKOLKOVO, школе Msk PR, а также является преподавателем Coursera и спикером индустриальных конференций, сообщает управление по информационной политике.
Как сообщал «Байкал-Daily», уроженец Улан-Удэ Павел Таргашин выиграл конкурс популярного мужского журнала GQ на звание спецагента 007. Молодому человеку удалось обойти претендентов со всей страны в преддверии выхода нового фильма о Джеймсе Бонде.
«Джеймс Бонд» даст мастер-класс в Улан-Удэ
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Бизнес, 21.05.2018
25 мая в честь Дня российского предпринимательства в Улан-Удэ пройдет флагманский тренинг по продвижению в социальных сетях (SMM)
Бизнес, 21.05.2018
Защищая права сельчан, в дело вмешалась прокуратура
Фонд приостановил выдачу микрозаймов
Фирму просили включить в «чёрный список» поставщиков
Мясо сняли с реализации
В Бурятское УФАС России поступила жалоба ООО «Белая мебель» на действия заказчика ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница»
Во дворах произведут ремонт асфальтового покрытия, установку скамеек, урн, освещения
На товарах незаконно размещалась символика чемпионата мира по футболу 2018 года
Бизнес, 17.05.2018
Кинотеатр «Октябрь», одно из самых памятных для улан-удэнцев зданий, уходит в прошлое
Бизнес, 17.05.2018
Более 70 компаний примут участие в мероприятии
Он был продан за 500 долларов
Об этом заявил настоятель буддийской общины «Ламрим» Чой-Доржи Будаев
Сейчас согласовывается первый маршрут дрона
Бизнес, 15.05.2018
Мясо уничтожили во время проверки
Бизнес, 15.05.2018
Около 5 килограмм мяса может быть уничтожено