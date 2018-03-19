В Бурятии начинается конкурс на поддержку начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм
Конкурс проходит в рамках государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий», сообщает пресс-служба минсельхозпрода Бурятии.
Гранты будут выделены на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств в рамках мероприятия «Поддержка начинающих фермеров» и на развитие семейных животноводческих ферм в рамках мероприятия «Развитие семейных животноводческих ферм».
В конкурсе могут принять участие граждане Российской Федерации, зарегистрированные главой крестьянского (фермерского) хозяйства.
Документы для участия в конкурсе принимаются с 26 марта по 24 апреля. Приём документов производится по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Хахалова 4а, кабинет 309, министерство сельского хозяйства и продовольствия Бурятии.
- При приёмке документов министерство не осуществляет проверку их полноты, данный вопрос рассматривается на заседаниях конкурсной комиссии. Справки и дополнительная информация о конкурсе по телефонам: 8 (3012) 553013, 552947, - сообщили в минсельхозпроде Бурятии.
Конкурс грантов для фермеров стартовал в Бурятии
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