Конкурс грантов для фермеров стартовал в Бурятии

В Бурятии начинается конкурс на поддержку начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм



Конкурс проходит в рамках государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий», сообщает пресс-служба минсельхозпрода Бурятии.



Гранты будут выделены на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств в рамках мероприятия «Поддержка начинающих фермеров» и на развитие семейных животноводческих ферм в рамках мероприятия «Развитие семейных животноводческих ферм».



В конкурсе могут принять участие граждане Российской Федерации, зарегистрированные главой крестьянского (фермерского) хозяйства.



Документы для участия в конкурсе принимаются с 26 марта по 24 апреля. Приём документов производится по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Хахалова 4а, кабинет 309, министерство сельского хозяйства и продовольствия Бурятии.



- При приёмке документов министерство не осуществляет проверку их полноты, данный вопрос рассматривается на заседаниях конкурсной комиссии. Справки и дополнительная информация о конкурсе по телефонам: 8 (3012) 553013, 552947, - сообщили в минсельхозпроде Бурятии.









