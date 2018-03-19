Участок за 3,5 млн незаконно отдали под застройку в Иркутской области

Земля была в федеральной собственности, а теперь предоставлена под коммерческую застройку



В Иркутской области возбуждено уголовное дело за превышение должностных полномочий.



В январе текущего года была организована доследственная проверка по коллективному заявлению жителей посёлка Молодёжный, которые попросили разобраться в законности действий застройщика и должностных лиц Иркутского государственного аграрного университета имени Ежевского.



Следователями второго отдела по расследованию особо важных дел СКР установлено, что с августа по сентябрь 2013 года в ходе неоднократных незаконных кадастровых работ из собственности Российской Федерации выбыл земельный участок площадью 1364 квадратных метров, расположенный в посёлке Молодёжный. Впоследствии органами местного самоуправления участок был предоставлен под коммерческую застройку.



- В результате незаконные действия неустановленного должностного лица указанного вуза повлекли причинение ущерба государству в размере кадастровой стоимости земельного участка. В денежном эквиваленте ущерб составил более 3,5 миллионов рублей, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.



В настоящее время устанавливаются причастные к данному факту лица. Расследование уголовного дела продолжается.

