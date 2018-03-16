На Байкале закрыли две турбазы за грубые нарушения

Питьевое водоснабжение отдыхающих велось с нарушением санитарного законодательства
По требованию прокуратуры Ольхонским районным судом запрещена деятельность на побережье Байкала баз отдыха «Светлана» и «Алдартай».
- Прокуратура доказала грубое нарушение требований природоохранного законодательства при осуществлении индивидуальными предпринимателями хозяйственной деятельности по эксплуатации баз отдыха, расположенных в посёлке Хужир Ольхонского района, - сообщает Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура.
Установлено, что добыча подземной воды из водозаборных скважин осуществлялась в отсутствие лицензии на пользование недрами, проекта зон санитарной охраны и санитарно-эпидемиологического заключения. Значит, питьевое водоснабжение отдыхающих не обеспечено в соответствие с требованиями санитарно-эпидемиологического законодательства.
В нарушение правил обращения с отходами места складирования твёрдых коммунальных отходов не имеют твердого покрытия, отсутствуют ёмкости для размещения отходов, выгребные ямы не оборудованы водонепроницаемым покрытием.
- Действиями предпринимателей создаётся угроза загрязнения подземных вод, водосборной площади озера Байкал, нарушаются права граждан на благоприятную окружающую среду. Кроме того, владельцы баз отдыха использовали предоставленные земельные участки не по целевому назначению в нарушение требований земельного законодательства, - отмечают в прокуратуре.
Решение суда не вступило в законную силу.
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