Санкционные фрукты были выявлены 15 марта на оптово-розничной плодоовощной базы в районе Жилкино в Иркутске
В одном из складских помещений, арендуемых иркутским обществом с ограниченной ответственностью, были выявлены санкционные фрукты: 120 коробок яблок и 10 коробок груш. Общий вес фруктов составил 1680 кг, сообщает пресс-служба Иркутской таможни.
Страной происхождения данных фруктов является Польша, страной-импортёром - Белоруссия.
Напомним, данный товар запрещён к ввозу на территорию России в связи с экономическими санкциями.
Фрукты были уничтожены на городском полигоне твёрдых бытовых отходов.
Как сообщал «Байкал-Daily», в начале марта в Улан-Удэ раздавили катком 1,5 тонны польских груш.
В Иркутске уничтожили 1,6 польских яблок и груш
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