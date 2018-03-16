Бизнесменов Бурятии призывают сдавать налоговую отчётность через Интернет

Процесс представления отчётности в налоговые органы по сути своей несложен, но ограничен по времени и может содержать определённые трудности
Отчётность можно сдать, придя в инспекцию лично, либо направив почтовым отправлением. Но при этом придётся затратить время. Возникнут проблемы, если это последний день сдачи отчётности, а в декларацию закралась ошибка. Выход из этой ситуации есть – сдача отчётности в электронном виде через Интернет, сообщает пресс-служба УФНС по Бурятии.
- Все, что для этого нужно - компьютер, имеющий выход в Интернет и договор со специализированным оператором связи о предоставлении услуг на представление отчётности в налоговую инспекцию, - поясняют в УФНС. - Преимущества такого способа подачи отчётности очевидны: полное отсутствие бумажных носителей, логическая и арифметическая проверка отчётности на этапе заполнения, возможность представления отчётности непосредственно с рабочего места, реальная экономия времени, удобство, возможность представления налоговых деклараций круглосуточно и без выходных, автоматическое обновление форм отчётности. Кроме того, налогоплательщик, получает свой персональный канал связи с налоговой инспекцией: он может, не покидая офиса, получать информацию о действующем законодательстве, справки о состоянии расчётов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выписки операций по расчётам с бюджетом, акты совместной сверки расчётов по налогам, сборам, пеням и штрафам и т.д.
Сегодня в Бурятии свыше 93% предприятий и организаций сдают отчётность таким образом, пользуясь услугами специализированных операторов. Все большую популярность принимает такая бесконтактная форма общения с налоговыми органами и у индивидуальных предпринимателей – почти 83% сдают налоговую отчётность по Интернету.
Для того чтобы сдавать отчётность через Интернет, налогоплательщику достаточно установить у себя специализированное программное обеспечение и получить электронно-цифровую подпись (ЭЦП) у спецоператора телекоммуникационных каналов связи. Отчет заполняется в электронном виде, скрепляется ЭЦП, чтобы невозможно было внести изменения, шифруется средствами криптозащиты, чтобы никто не мог его прочесть, и по Интернету отправляется в адрес налогового органа. В республике сегодня действуют два оператора связи, это ООО «Контур плюс» и ООО «Тензор».
С 2014 года все плательщики НДС, независимо от численности работников, отчитываются в электронном виде и только по телекоммуникационным каналам связи. При этом, обязанность сдать электронные декларации по НДС возложена также на налоговых агентов НДС, спецрежимников и компании, освобождённые от НДС, если они выставят счет-фактуру даже один раз (п.5 ст.173 НК РФ).
Бизнесменов Бурятии призывают сдавать налоговую отчётность через Интернет
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