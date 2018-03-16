Предприятию в Бурятии выплатили 2,8 млн за гибель пшеницы

Страховая компания «Согласие» выплатила одному из сельхозпредприятий Бурятии свыше 2,8 млн рублей за погибшие в результате засухи посевы яровой пшеницы



Договор страхования урожая с господдержкой был заключен с предприятием на случай утраты (гибели) посевов яровой пшеницы на площади 800 га, сообщает пресс-служба Национального союза агростраховщиков.



В период действия договора страхования в большинстве районов Бурятии отмечалась сухая жаркая погода, которая привела к интенсивному расходу влаги в почве. В июле 2017 года была засуха, которая привела к гибели урожая яровой пшеницы.



После установления всех обстоятельств случившегося и оценки размера ущерба, произошедшее событие признано страховым случаем. Страховая компания «Согласие» выплатила сельхозпредприятию страховое возмещение, превышающее 2,8 млн рублей.

