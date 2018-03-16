Внесение изменений в закон о регулировании торговой деятельности инициировала прокуратура республики
Прокуратура Бурятии провела анализ реализации республиканского закона о регулировании торговой деятельности. В результате выявлена необходимость внесения в него изменений в целях соблюдения прав субъектов малого и среднего предпринимательства, совершенствования правового регулирования.
Разработанным надзорным органом законопроектом предусмотрено, что муниципалитет в схеме размещения нестационарных торговых объектов должен предусматривать выделение не менее чем 60% от общего количества объектов для субъектов малого или среднего предпринимательства.
- Инициатива прокуратуры поддержана. На очередной 28 сессии Народного Хурала республики принят закон о внесении изменения, который подписан главой республики 7 марта, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
В Бурятии увеличится доля малого бизнеса на нестационарных рынках
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