В Бурятии увеличится доля малого бизнеса на нестационарных рынках

Внесение изменений в закон о регулировании торговой деятельности инициировала прокуратура республики



Прокуратура Бурятии провела анализ реализации республиканского закона о регулировании торговой деятельности. В результате выявлена необходимость внесения в него изменений в целях соблюдения прав субъектов малого и среднего предпринимательства, совершенствования правового регулирования.



Разработанным надзорным органом законопроектом предусмотрено, что муниципалитет в схеме размещения нестационарных торговых объектов должен предусматривать выделение не менее чем 60% от общего количества объектов для субъектов малого или среднего предпринимательства.



- Инициатива прокуратуры поддержана. На очередной 28 сессии Народного Хурала республики принят закон о внесении изменения, который подписан главой республики 7 марта, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.