В Бурятии принимают заявки от фирм на господдержку

Фирмы могут получить бесплатно услуги и консультации экспертов для реализации своих проектов
Региональный центр инжиниринга республики открыл предварительный приём заявок на получение господдержки.
И для предприятий Бурятии есть уникальная возможность получить на безвозмездной основе услуги и консультации экспертов для реализации своих проектов, сообщает пресс-служба Минпромторга Бурятии.
Перечень услуг Регионального центра инжиниринга региона:
- подготовка документов для получения финансирования;
- маркетинговые услуги, брендирование;
- сертификация, защита интеллектуальной собственности;
- составление бизнес-планов, программ модернизации;
- финансово-управленческие аудиты;
- автоматизация техпроцессов;
- сельскохозяйственный инжиниринг;
- обучение сотрудников и прочее.
С подробной информацией по получению помощи можно ознакомиться на сайте центра - http://gfb-baikal.ru/napravleniya-deyatelnosti/regionalnyij-czentr-inzhiniringa/
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