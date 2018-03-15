В Бурятии принимают заявки от фирм на господдержку

И для предприятий Бурятии есть уникальная возможность получить на безвозмездной основе услуги и консультации экспертов для реализации своих проектов, сообщает пресс-служба Минпромторга Бурятии.Перечень услуг Регионального центра инжиниринга региона:

С подробной информацией по получению помощи можно ознакомиться на сайте центра - http://gfb-baikal.ru/napravleniya-deyatelnosti/regionalnyij-czentr-inzhiniringa/

- подготовка документов для получения финансирования; - маркетинговые услуги, брендирование; - сертификация, защита интеллектуальной собственности; - составление бизнес-планов, программ модернизации; - финансово-управленческие аудиты; - автоматизация техпроцессов; - сельскохозяйственный инжиниринг; - обучение сотрудников и прочее.

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