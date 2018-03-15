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15 Марта

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В Бурятии принимают заявки от фирм на господдержку

Бизнес, 
Фирмы могут получить бесплатно услуги и консультации экспертов для реализации своих проектов

Региональный центр инжиниринга республики открыл предварительный приём заявок на получение господдержки. 

И для предприятий Бурятии есть уникальная возможность получить на безвозмездной основе услуги и консультации экспертов для реализации своих проектов, сообщает пресс-служба Минпромторга Бурятии.

Перечень услуг Регионального центра инжиниринга региона: 
 
- подготовка документов для получения финансирования;
- маркетинговые услуги, брендирование;
- сертификация, защита интеллектуальной собственности;
- составление бизнес-планов, программ модернизации;
- финансово-управленческие аудиты;
- автоматизация техпроцессов;
- сельскохозяйственный инжиниринг;
- обучение сотрудников и прочее. 

С подробной информацией по получению помощи можно ознакомиться на сайте центра - http://gfb-baikal.ru/napravleniya-deyatelnosti/regionalnyij-czentr-inzhiniringa/ 
 
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