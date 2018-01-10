Санитарно-защитные зоны в Бурятии установлены для 1,5 тысяч объектов

В их числе 91 промышленное предприятие



Для 1570 объектов в Бурятии разработаны проекты организации санитарно-защитных зон. В том числе для 91 промышленного предприятия и производства, 18 предприятий пищевой промышленности, 64 коммунальных объектов, 1397 зон ограничения застройки передающих радиотехнических объектов. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Бурятии.



С 2011 по 2017 годы установлены санитарно-защитные зоны для 17 объектов: ОАО «Молоко Бурятии», МУП «Управление трамвая», ОАО «Улан-Удэнское производственное объединение», ООО «НБЦ», ООО «Буржелезобетон», кладбище в посёлке Шишковка в Улан-Удэ, ООО «Бурятмяспром», ИП Тонконогов Д.С., ООО ТК «Мороз», ИП Гуля Яновский А.В., ГП РБ «Бурят-Фармация», ООО ПО «Наран», четырех электроподстанций Забайкальского ПМЭС - филиала ПАО «ФСК ЕЭС», Улан-Удэнской нефтебазы ПАО «Бурятнефтепродукт», зоны ограничения застройки для 552 передающих радиотехнических объекта.



Материалы предприятий I и II классов опасности: филиала «Гусиноозерская ГРЭС» АО «Интер РАО-Электрогенерация» и АО «Улан-Удэнская птицефабрика», АО «Улан-Удэнский авиационный завод», направлены в Роспотребнадзор для установления окончательных размеров санитарно-защитных зон главным государственным санитарным врачом Российской Федерации.



На рассмотрении в управлении находятся проекты расчётных размеров санитарно-защитных зон для ООО «ННК-Байкалнефтепродукт», ООО «Байкалэкосервис», АО «Республиканский мусороперерабатывающий завод», ООО «Бетомикс», ООО «Горводоканал» и материалы по установлению окончательных размеров СЗЗ для Тимлюйской ТЭЦ филиала «Генерация Бурятии» ПАО «ТГК-14», ООО «Строительно-монтажный поезд СМП-398».



На исполнении находятся решения судов Бурятии в защиту неопределённого круга лиц о понуждении администраций муниципальных образований к разработке проектов расчётных и установлению окончательных санитарно-защитных зон для очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод г. Кяхта, с. Петропавловка, г. Гусиноозерск, станций Татаурово и Таловка, сел Тапхар и Иволгинск.





