Бурятская фирма разработает документацию для крытого катка в Забайкальске

Фирма «Бурятгражданпроект» выиграла контракт на разработку проектной документации для строительства крытого катка с искусственным льдом в посёлке Забайкальск Забайкальского края, занизив стоимость работ на 19% по сравнению с первоначальной ценой контракта — до 1,8 миллиона рублей, сообщается 4 января на сайте госзакупок



Также документы на участие в аукционе подавали компания из Барнаула «Алтай-Тент», которую признали не соответствующей требованиям закупки, и московская фирма «Гилберт Инвест», предложившая цену почти в 1,9 миллиона рублей.



Власти Забайкальского района объявили аукцион на право спроектировать за 2,2 миллиона рублей крытый каток 15 декабря. Проект катка необходимо разработать до октября 2018 года. Планируется, что размер ледовой арены составит 60 на 30 метров, на ней будут проходить тренировки и соревнования по хоккею с шайбой, фигурному катанию, а также массовое катание.



Каток рассчитан на 50 человек в смену при занятиях в секциях и на 120 человек во время массовых катаний. Кроме того, предусмотрены трибуна на 100 человек, раздевалки, тренерские комнаты, помещение для медиков, мастерская для заточки коньков, туалеты, бокс для льдоуборочной техники и технического персонала, сообщает ИА «Чита.ру».

