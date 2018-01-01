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Транспортная лизинговая госкомпания купит вертолёты в Улан-Удэ

Бизнес,  01.01.2018 09:33
Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) приобретет у холдинга «Вертолеты России» 31 вертолёт на 10 миллиардов рублей. Соответствующие документы размещены на сайте госзакупок

В 2018 году компания намерена приобрести 12 вертолетов «Ансат» за 2,6 млрд рублей. Также ГТЛК закупит 19 вертолетов Ми-8 за 7,2 млрд рублей, в том числе шесть вертолетов Ми-8МТВ-1 и «Ансаты» поставит Казанский вертолетный завод, 13 вертолетов Ми-8АМТ — авиационный завод Улан-Удэ.

Всего на закупку 31 вертолета планируется потратить порядка 10 млрд рублей, сообщает tatar-inform.ru.
госзакупки У-УАЗ
 
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