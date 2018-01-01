Транспортная лизинговая госкомпания купит вертолёты в Улан-Удэ

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) приобретет у холдинга «Вертолеты России» 31 вертолёт на 10 миллиардов рублей. Соответствующие документы размещены на сайте госзакупок



В 2018 году компания намерена приобрести 12 вертолетов «Ансат» за 2,6 млрд рублей. Также ГТЛК закупит 19 вертолетов Ми-8 за 7,2 млрд рублей, в том числе шесть вертолетов Ми-8МТВ-1 и «Ансаты» поставит Казанский вертолетный завод, 13 вертолетов Ми-8АМТ — авиационный завод Улан-Удэ.



Всего на закупку 31 вертолета планируется потратить порядка 10 млрд рублей, сообщает tatar-inform.ru.

