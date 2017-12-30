«Бурятнефтепродукту» утвердили санитарно-защитную зону

Так называемые «самовольщики» получили шанс узаконить землю



27 декабря Управлением Роспотребнадзора по Бурятии принято решение об установлении санитарно-защитной зоны предприятия ПАО «Бурятнефтепродукт».



Напомним, отсутствие установленной санитарно-защитной зоны предприятия являлось препятствием для оформления гражданами прав на дома, попадающие в границы ориентировочной зоны предприятия.



- Теперь граждане могут оформить права на дом и земельный участок в рамках закона Республики Бурятия «О бесплатном предоставлении в собственность земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности», который предусматривает бесплатное предоставление земельных участков гражданам, имеющим в фактическом пользовании земельные участки с расположенными на них жилыми домами, созданными до 31 декабря 2010 года, - сообщает минимущества Бурятии.



Ведомство напоминает, что к зонам с особыми условиями использования территории относятся, в том числе, санитарно-защитные зоны предприятий, являющихся источником негативного воздействия на окружающую среду. Это территория, которая отделяет промышленную площадку от жилой застройки.



Целью установления таких зон является снижение допустимого минимума вредного воздействия на здоровье населения.